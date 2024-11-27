Стали известны детали обвинения украинского друга Лукашенко 1 27.11.2024, 18:40

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Евгений Шевченко

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

15 ноября по решению суда народного депутата Украины Евгения Шевченко, который неоднократно ездил в Минск перед началом российского военного вторжения, взяли под стражу. Депутат будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 11 января 2025 года, отмечено в судебных решениях, которые получило «Радыё Свабода». Ограничения могут быть продлены, если до этого времени не завершится досудебное расследование.

Уголовное дело против Евгения Шевченко было заведено 11 ноября. Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией или без конфискации имущества за государственную измену.

Дело Шевченко ведут следователи Государственного бюро расследований — именно эта организация уполномочена заниматься делами, в которых фигурируют государственные чиновники.

Какие эпизоды упоминаются в деле

Как отмечается в решении суда о взятии Шевченко под стражу, депутат стремился к «усилению собственного политического положения в Украине» и «своему материальному обогащению» и для этого не позднее 1 сентября 2020 года начал помогать «иностранному государству и его представителям» вести подрывную деятельность против Украины.

Такую помощь, согласно следствию, он осуществлял через свою информационную деятельность, направленную на «пропаганду и разжигание в украинском обществе антиправительственных и пророссийских настроений». Свои материалы, в которых навязывалось негативное отношение к действующей украинской власти и нейтральное — к России, он размещал в СМИ, в том числе белорусских, в социальных сетях и на своем канале в YouTube.

«В августе 2021 года, находясь на территории Беларуси, встречался с представителями деловых, политических структур и политическим руководством Республики Беларусь и ссылаясь на них распространял идею отсутствия угрозы нападения российских войск с территории Беларуси, а также убеждал белорусского президента, что сделает все, чтобы обеспечить мир в Украине», — отмечается в документе, который имеется в распоряжении «Радыё Свабода».

При этом следователи подчеркнули, что Евгений Шевченко точно знал о проведении совместных белорусско-российских военных учений на территории Беларуси с 2021 года до 23 февраля 2022 года, «под прикрытием которых были сформированы российские батальонные и ротные тактические группы и отряды специального назначения», которые 24 февраля 2022 года участвовали в военной агрессии с белорусской территории.

«Понимая тесные связи и взаимодействие РФ и РБ […], осознавая, что РФ использует РБ и ее представителей для информационной борьбы против Украины, Шевченко Евгений совершал действия, направленные на ослабление обороноспособности через использования своего статуса народного депутата Украины путем распространения в информационном пространстве материалов для внедрения в общественное мнение граждан Украины пророссийских настроений», — говорится в документе.

Среди улик — фильм, показанный в Беларуси на телеканале ОНТ

В материалах дела в качестве доказательства фигурирует фильм «Беларусь глазами Евгения Шевченко», который 15 января 2022 года показали по белорусскому телеканалу ОНТ. В нем, по словам следственных органов, депутат Верховной Рады Украины распространял информацию, «направленную на дискредитацию установленного в Украине политического и экономического порядка» и утверждение в массовом сознании мысли об отсутствии военной угрозы для Украины со стороны Беларуси.

При этом, согласно следствию, Евгений Шевченко пытался убедить украинцев, что решения украинской власти «предотвратить такие угрозы» направлены на то, чтобы усилить недоверие между украинцами и белорусами и вызвать возмущения. Депутат также называл соответствующие действия украинской власти «неправильными, необоснованными и экономически невыгодными» и выступал за необходимость «восстановления дружбы украинского и белорусского братских народов». Вероятно, имеются в виду введенные Украиной политические и экономические ограничения на политические контакты с Беларусью после выборов 2020 года и принудительной посадки самолета Ryanair.

В конце октября и начале ноября 2024 года на своем YouTube-канале (теперь уже заблокированном) украинский депутат разместил еще несколько видеозаписей. В них он продолжал дискредитировать украинскую власть, Запад, европейские ценности, заявлял, что Запад вмешивается во внутренние дела Украины, спровоцировал войну и пытается путем влияния подорвать стабильность в Грузии и Молдове. По словам Евгения Шевченко, украинская власть «подчиняется Западу, который проводит колониальную политику в отношении Украины и других стран», нарушает право на свободу слова и преследует политических оппонентов. Он выступал за возвращение Украины в зону «политического и экономического влияния России», чтобы вернуть свои территории.

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