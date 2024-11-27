«Доходит до того, что продают людям мясо умерших животных» 2 27.11.2024, 18:58

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Белорус рассказал правду о колхозах.

Режим за год банкротит 10-й колхоз на Витебщине. Речь идет про ОАО «Синегорское» в Сенненском районе. Его после ликвидации присоединят к ОАО «Белая липа», пишет читатель сайта Charter97.org:

— Эта «гениальная» схема от крепких хозяйственников обычно приводит к скорой гибели колхоза, который укрупняют.

Режим медленно, но уверенно уничтожает сельское хозяйство Витебщины, региона, который по праву гордился своей мясо-молочной отраслью до прихода Лукашенко к власти.

В Беларуси сельское хозяйство и связанные с ней отрасли превратились в самую несчастную сферу экономики. Работники колхозов получают мизерные зарплаты, работают в жутких условиях. Хуже, чем в советское время. Процветают повсеместные коррупция, воровство и бесхозяйственность. Воруют все. Начальство — миллиарды долларов на постройке новых комплексов и торговле продукцией. Рядовые колхозники крадут канистру солярки или мешок удобрений, чтобы выжить. Животные часто содержаться в невыносимых условиях. Крепкие хозяйственники устроили настоящие концлагеря для скотины. Болезни и гибель животных скрываются. Доходит до того, что продают людям мясо умерших животных.

И это только часть ужаса, творящегося в сельском хозяйстве. Витебщина, к сожалению, взяла лидерство в этом агрохунтовском кошмаре.

Лукашенко, считающий себя специалистом во всех сферах (а особенно в сельскохозяйственной), полностью оторвался от реалий жизни. Предлагает бредовые проекты вроде выращивания персиков и арбузов на Гомельщине. Лукашизм отгородился от решения проблем циничной демагогией, глупой пропагандой и угрозой репрессий.

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