Туск предложил создать в Балтийском море военно-морскую полицию

Туск предложил создать в Балтийском море военно-морскую полицию2
- 27.11.2024, 19:02
Из-за угрозы РФ.
В Балтийском море из-за угрозы от России нужно создать военно-морскую полицию. С таким предложением едет в Швецию премьер-министр Польши Дональд Туск.
Он заявил, что будет призывать к этому страны Прибалтики и Северной Европы.
«Я буду убеждать наших партнеров в необходимости немедленно разработать аналогичную формулу, когда речь заходит о контроле и безопасности в балтийских водах, о «военно-морском патрулировании» стран, которые расположены на Балтийском море и которые одинаково ощущают угрозу, когда речь заходит о России», — сказал Туск (цитата по Reuters).
В качестве примера для новой идеи он назвал миссию воздушной полиции Балтики (Baltic Air Policing, BAP).
В Швеции Туск примет участие во встрече премьер-министров стран Балтии и Северной Европы. Во время переговоров они будут обсуждать региональное сотрудничество в области безопасности и общей политике по войне РФ в Украине.