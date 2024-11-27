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Гукеш сравнял счет в матче за мировую шахматную корону

  • 27.11.2024, 19:04
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Гукеш сравнял счет в матче за мировую шахматную корону

Следующая партия состоится 29 ноября.

Индиец Гукеш Доммараджу обыграл китайца Дин Лижэня в третьей партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.

18-летний Гукеш играл белыми фигурами, партия завершилась после 37-го хода.

Счет в матче за шахматную корону стал равным — 1,5:1,5. Следующая партия состоится 29 ноября.

Индиец в этом году выиграл турнир претендентов и получил право сыграть против действующего чемпиона. Он стал самым молодым победителем турнира претендентов.

Дин Лижэнь стал чемпионом мира, победив в прошлом году на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего.

Участники титульного матча с призовым фондом $2,5 млн проведут до 14 партий в классические шахматы, в случае равенства очков состоится тай-брейк.

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