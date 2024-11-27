На улице Гамарника в Минске обрушились перила, парапет и пандус
- 27.11.2024, 19:13
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Чтобы все починили, потребовалось предписание прокуратуры.
Прокуратура Советского района столицы в ходе проверки соблюдения законодательства выявила факты ненадлежащего проведения работ по содержанию элементов благоустройства, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуроры установили, что около дома № 4 по улице Гамарника произошло обрушение перил, кирпичной кладки по всему периметру парапета, ступеней лестницы и пандуса, что влекло риски травмирования граждан.
В итоге прокурор вынес предписание об устранении нарушений законодательства о безопасности жизнедеятельности населения, в котором потребовал все исправить.
В прокуратуре отметили, что акт надзора был исполнен в полном объеме.