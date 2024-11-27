В Польше задержали немца за экспорт в РФ станков двойного назначения 27.11.2024, 19:15

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Он признал вину.

В Польше задержан гражданин Германии по подозрению в посредничестве и вывозе товаров двойного назначения на территорию России, ему предъявлены обвинения, сообщило польское Агентство внутренней безопасности (ABW).

Подозреваемого задержали 20 ноября на территории Любушского воеводства. Следователи обнаружили, что его деятельность нарушала закон о торговле зарубежными товарами, технологиями и услугами, имеющими стратегическое значение для безопасности государства, а также для поддержания международного мира и безопасности.

По версии ведомства, гражданин Германии «торговал специализированными машинами, используемыми в технологической промышленности, которые через его компанию незаконно поступали на российские военные заводы, занимающиеся производством вооружения». «Подозреваемый признал свою вину и подал ходатайство о добровольном подчинении наказанию», — сказано в сообщении.

Эта процедура предусматривает просьбу фигуранта к суду признать его виновным без необходимости доказывания вины; если суд согласится и примет ходатайство, обвиняемый может рассчитывать на более мягкий приговор. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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