Billboard представил рейтинг великих поп-исполнителей XXI века 2 27.11.2024, 19:21

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Тейлор Свифт

Тейлор Свифт досталось второе место.

Billboard опубликовал свой рейтинг величайших поп-исполнителей XXI века. Всего в списке 25 позиций. Первое место еще не огласили, однако вокруг него уже возникли дискуссии. Дело в том, что серебро досталось Тейлор Свифт. Поклонники, как пишет USA Today, предполагают, что золото рейтинга заберет Бейонсе.

Свифт обошла в рейтинге Billboard таких звезд, как Рианна (№ 3), Дрейк (№ 4), Lady Gaga (№ 5), Бритни Спирс (№ 6), Канье Уэст (№ 7), Джастин Бибер (№ 8), Ариана Гранде (№ 9) и Адель (№ 10).

Далее в перечне указаны Ашер (№ 11), Эминем (№ 12), Ники Минаж (№ 13), Джастин Тимберлейк (№ 14), Майли Сайрус (№ 15), супруг Бейонсе Jay-Z (№ 16), Шакира (№ 16), The Weeknd (№ 18), BTS (№ 19), Бруно Марс (№ 20), Лил Уэйн (№ 21), One Direction (№ 22), Bad Bunny (№ 24), Эд Ширан (№ 24). Замыкает список Кэти Перри.

В декабре 2023 года журнал Time назвал Тейлор Свифт человеком года. В издании уточнили, что певица за тот год «добилась своего рода ядерного синтеза: объединила искусство и коммерцию, чтобы высвободить энергию исторической силы». Свифт стала первым человеком года по версии Time, получившим признание за успех в искусстве.

В октябре 2024 года состояние певицы достигло $1,6 млрд, по данным Forbes.

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