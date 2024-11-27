Биржевые цены на кофе арабика взлетели до максимума почти за полвека 2 27.11.2024, 19:36

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Что стало причиной.

Биржевые цены на кофе сорта арабика (Arabica) выросли до рекордного значения с 1977 года, пишет Bloomberg. Стоимость мартовского фьючерса на кофейные зерна сорта арабика выросла на 3,93% и на максимуме 27 ноября достигала $3,21 за фунт ($7,05 за килограмм). Это наивысшее значение с апреля 1977 года.

Стоимость январского фьючерса на кофе сорта робуста на бирже ICE выросла на 2,96% и на максимуме достигла $5328 за тонну. Более бюджетный сорт, используемый в растворимых напитках, также резко вырос в цене в этом году — примерно на 85%.

В этом году цены на кофе сорта арабика выросли примерно на 70% из-за опасений дефицита. Сильная засуха в начале текущего года в Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире, усилила опасения по поводу следующего урожая кофе в стране. С мая по август некоторые ключевые сельскохозяйственные районы страны столкнулись с самой сухой погодой с 1981 года. Это снижает перспективы урожая арабики в Бразилии в следующем сезоне.

Все это наложилось на опасения по поводу поставок кофейных зерен из Вьетнама, после того как один из ключевых кофейных регионов пострадал от засухи в период роста кофейных деревьев, а в начале сбора урожая во Вьетнаме прошли сильные дожди.

Всего кофе выращивают около 40 стран. Более половины мирового производства приходится всего на две страны — Бразилию и Вьетнам.

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