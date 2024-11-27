закрыть
27 ноября 2024, среда, 20:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Биржевые цены на кофе арабика взлетели до максимума почти за полвека

2
  • 27.11.2024, 19:36
  • 1,702
Биржевые цены на кофе арабика взлетели до максимума почти за полвека

Что стало причиной.

Биржевые цены на кофе сорта арабика (Arabica) выросли до рекордного значения с 1977 года, пишет Bloomberg. Стоимость мартовского фьючерса на кофейные зерна сорта арабика выросла на 3,93% и на максимуме 27 ноября достигала $3,21 за фунт ($7,05 за килограмм). Это наивысшее значение с апреля 1977 года.

Стоимость январского фьючерса на кофе сорта робуста на бирже ICE выросла на 2,96% и на максимуме достигла $5328 за тонну. Более бюджетный сорт, используемый в растворимых напитках, также резко вырос в цене в этом году — примерно на 85%.

В этом году цены на кофе сорта арабика выросли примерно на 70% из-за опасений дефицита. Сильная засуха в начале текущего года в Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире, усилила опасения по поводу следующего урожая кофе в стране. С мая по август некоторые ключевые сельскохозяйственные районы страны столкнулись с самой сухой погодой с 1981 года. Это снижает перспективы урожая арабики в Бразилии в следующем сезоне.

Все это наложилось на опасения по поводу поставок кофейных зерен из Вьетнама, после того как один из ключевых кофейных регионов пострадал от засухи в период роста кофейных деревьев, а в начале сбора урожая во Вьетнаме прошли сильные дожди.

Всего кофе выращивают около 40 стран. Более половины мирового производства приходится всего на две страны — Бразилию и Вьетнам.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов