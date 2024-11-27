Новогодние ярмарки в Минске откроются через две недели 27.11.2024, 19:44

Главная ярмарка будет работать рядом с Дворцом спорта.

В Минске с 14 декабря начнут работу новогодние и рождественские ярмарки. Как сообщила начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, для удобства жителей и гостей с 25 декабря свои ярмарки подготовят и администрации районов города, пишет БелТА.

Главная ярмарка будет работать рядом с Дворцом спорта с 14 декабря по 14 января. Даты были выбраны с учетом того, чтобы люди могли насладиться атмосферой праздника на новогодние и рождественские каникулы, отметила Елена Нагорная.

На рынке представят новогодние угощения, а также развернут фотозоны. Вся информация о местах и датах проведения будет размещена на сайтах Мингорисполкома и районных администраций.

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