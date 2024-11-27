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Глава делегации Европарламента по Беларуси: Призываю немедленно освободить Полину Шарендо-Панасюк

  • 27.11.2024, 19:43
Глава делегации Европарламента по Беларуси: Призываю немедленно освободить Полину Шарендо-Панасюк
Малгожата Госевска

Над освобождением белорусских политзаключенных должны работать все страны ЕС.

Главой делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска выступила с заявлением в поддержку политзаключенной активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк. Евродепутат призывает Брюссель усилить давление на белорусский режим:

— С глубокой озабоченностью сообщаем, что мы получили сегодня новую информацию о решении по апелляции в деле известной белорусской оппозиционной активистки Полины Шарендо-Панасюк, назначенном на 13 декабря 2024 года.

Сегодня мы едины в солидарности с мужем Полины, Андреем Шарендо, их детьми, Славамиром и Стахом.

Полина Шарендо-Панасюк, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», была арестована 3 января 2021 года на глазах своего четырехлетнего сына. Даже за решеткой она продолжает бороться за свои права и отстаивать свою гражданскую позицию, выступая против режима Лукашенко.

После первого двухлетнего срока Полину судили еще три раза в исправительной колонии, причем каждый судебный процесс добавлял к ее приговору еще один год. Ее тюремное заключение стало практически бесконечным. За последние четыре года ее неоднократно помещали в одиночную камеру.

Здоровье Полины значительно ухудшилось за время заключения. У нее развился хронический панкреатит, который в условиях тюрьмы фактически является смертным приговором.

Последний приговор был вынесен 14 октября, в День матери в Беларуси. После апелляции Полину в очередной раз отправят в исправительную колонию, где притеснение будет продолжаться, а приговор, скорее всего, продлят. Учитывая ее текущее состояние здоровья, неясно, переживет ли Полина еще один срок тюремного заключения.

Мы самым решительным образом осуждаем систематические и тотальные репрессии неототалитарного режима Лукашенко в отношении народа Беларуси, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

Мы настоятельно призываем ЕС и его государства-члены продолжать работать над немедленным и безоговорочным освобождением Полины Шарендо-Панасюк и всех политических заключенных, незаконно содержащихся в белорусских пенитенциарных учреждениях, где они подвергаются пыткам и жестокому обращению.

Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность продолжению работы с белорусскими демократическими силами для максимального давления на режим Лукашенко дипломатическими средствами. Мы призываем ЕС и партнеров внедрить эффективную систему санкций против режима Лукашенко.

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