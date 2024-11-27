Семь стран Европы пообещали увеличить поставки боеприпасов в Украину 27.11.2024, 19:54

Уже в ближайшие месяцы.

Семь стран Европы планируют увеличить помощь Украине уже в ближайшие месяцы. В частности, речь идет о поставках боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление глав правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции и руководителя ОП Андрея Ермака в Telegram.

Премьер-министры отметили, что Украина должна быть в состоянии противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир.

«В ближайшие месяцы мы усилим нашу поддержку, в том числе украинской оборонной промышленности, и будем инвестировать в обеспечение большего количества боеприпасов для Украины», - сказано в заявлении.

Также страны заверили, что привержены укреплению сдерживания и обороны против обычных и гибридных атак, а также расширению санкций против России и против тех, кто поддерживает российскую агрессию.

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