Семь стран Европы пообещали увеличить поставки боеприпасов в Украину
- 27.11.2024, 19:54
Уже в ближайшие месяцы.
Семь стран Европы планируют увеличить помощь Украине уже в ближайшие месяцы. В частности, речь идет о поставках боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление глав правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции и руководителя ОП Андрея Ермака в Telegram.
Премьер-министры отметили, что Украина должна быть в состоянии противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир.
«В ближайшие месяцы мы усилим нашу поддержку, в том числе украинской оборонной промышленности, и будем инвестировать в обеспечение большего количества боеприпасов для Украины», - сказано в заявлении.
Также страны заверили, что привержены укреплению сдерживания и обороны против обычных и гибридных атак, а также расширению санкций против России и против тех, кто поддерживает российскую агрессию.