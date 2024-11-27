Ламина Ямаля признали лучшим молодым футболистом Европы
- 27.11.2024, 20:01
17-летний форвард «Барселоны» сборной Испании получил премию Golden Boy.
Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. Об этом сообщается аккаунте в соцсети Х итальянского издания Tuttosport, которое вручает эту награду.
Ямалю 17 лет, в этом году на чемпионате Европы он стал самым молодым игроком турнира (16 лет 338 дней) и установил новый рекорд как самый молодой автор гола в истории Евро (16 лет 362 дня). Ямаля признали лучшим молодым игроком Евро, сборная Испании стала победителем турнира.
В прошлом году приз получил полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.
Премия вручается с 2003 года. Ее ежегодно получает футболист в возрасте младше 21 года, выступающий в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
В разные годы приз Golden Boy получали Лионель Месси, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Уэйн Руни, Сеск Фабрегас, Иско, Марио Балотелли, Марио Гетце, Поль Погба, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд.