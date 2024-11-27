Спецпосланником Трампа по Украине может стать генерал, воевавший во Вьетнаме и Ираке 1 27.11.2024, 20:04

Кит Келлог

Избранный президент США рассматривает кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность специального посланника по Украине для проведения переговоров по завершению войны, сообщили Reuters три осведомленных источника.

Ранее Келлог работал в администрации Трампа во время его первого срока. Он возглавлял аппарат Совета национальной безопасности и был советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Пресс-секретарь избранного президента Кэролайн Левитт отказалась комментировать кандидатуру Келлога, отметив, что кадровые решения будут объявлены после их принятия.

80-летний Келлог участвовал в войне во Вьетнаме в качестве офицера спецназа. Он также занимал должность начальника штаба 82-й воздушно-десантной дивизии в ходе операции «Буря в пустыне» с 1990 по 1991 год. Генерал уволился из армии в 2003 году.

Кроме Келлога, Трамп рассматривает кандидатуру бывшего главы Нацразведки Ричарда Гренелла. Во время первого президентского срока Трампа Гренелл работал послом США в Германии, а с февраля по май 2020 года исполнял обязанности директора Национальной разведки. Кроме того, он был спецпредставителем президента на переговорах между Сербией и Косово.

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