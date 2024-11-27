Стало известно, во сколько белорусам обойдется покупка новогодней ели 27.11.2024, 20:15

Старт елочных продаж намечен ориентировочно на 18 декабря.

В преддверии новогодних праздников в МАРТ рассказали об ожидаемой стоимости на ели, карнавальные костюмы и сладкие подарки.

Старт елочных продаж в Беларуси намечен ориентировочно на 18 декабря. Сначала продавать зеленые символы Нового года начнут в Брестской области, затем – и в остальных регионах.

Всего же в стране будет работать около 590 елочных базаров.

Примерные розничные цены на ели:

до 50 см – Br5

до 1 м – Br13

до 2 м – Br16

до 3 м – Br23.

«Стоимость же елей в кадке стартует от Br28, букеты из веток потянут минимум на Br4», – рассказала начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.

Искусственные хвойные намного дороже: имитация небольшого дерева высотой до метра может обойтись от Br6 до Br200, а цена на пятиметровую ель может доходить до нескольких сотен рублей, указали представители МАРТ.

Костюмы для карнавала можно купить минимум за Br11, верхняя планка стоимости – на уровне Br380.

Средние цены на сладкие подарки ожидаются в диапазоне от Br9,5 до Br100. Стоимость шампанского – от Br8 до Br20.

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