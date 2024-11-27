Стало известно, во сколько белорусам обойдется покупка новогодней ели
- 27.11.2024, 20:15
Старт елочных продаж намечен ориентировочно на 18 декабря.
В преддверии новогодних праздников в МАРТ рассказали об ожидаемой стоимости на ели, карнавальные костюмы и сладкие подарки.
Старт елочных продаж в Беларуси намечен ориентировочно на 18 декабря. Сначала продавать зеленые символы Нового года начнут в Брестской области, затем – и в остальных регионах.
Всего же в стране будет работать около 590 елочных базаров.
Примерные розничные цены на ели:
до 50 см – Br5
до 1 м – Br13
до 2 м – Br16
до 3 м – Br23.
«Стоимость же елей в кадке стартует от Br28, букеты из веток потянут минимум на Br4», – рассказала начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.
Искусственные хвойные намного дороже: имитация небольшого дерева высотой до метра может обойтись от Br6 до Br200, а цена на пятиметровую ель может доходить до нескольких сотен рублей, указали представители МАРТ.
Костюмы для карнавала можно купить минимум за Br11, верхняя планка стоимости – на уровне Br380.
Средние цены на сладкие подарки ожидаются в диапазоне от Br9,5 до Br100. Стоимость шампанского – от Br8 до Br20.