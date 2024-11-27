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Землю накроет магнитная буря

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  • 27.11.2024, 20:31
  • 2,478
Землю накроет магнитная буря

Она затянется на два дня.

Солнце вступило в максимальную фазу своей активности, поэтому все чаще выбрасывает вспышки, которые сопровождаются корональными выбросами массы (КВМ). Они, в свою очередь, вызывают магнитные бури на Земле, которые в последнее время накрывают планету все чаще.

Так, очередная из них накроет нашу планету 28 ноября. По данным сайта SpaceWeather, ее вызовет КВМ, который летит по направлению к Земле. Он связан с магнитной нитью, которую выпустило солнечное пятно 3901 25 ноября. Вместе с тем, ресурс отмечает, что КВМ может пройти к югу от Земли, не затронув планету.

По данным портала Meteoagent, магнитная буря затянется на два дня, при этом, она будет усиливаться. Если 28 ноября К-индекс превысит 5, то 29 ноября – К-индекс превысит 6.

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