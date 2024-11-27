Медведев заявил, что Россия воюет с Западом 12 27.11.2024, 20:38

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Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ назвал базы НАТО целями.

Россия находится в состоянии войны с Западом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, и предупредил, что в случае дальнейшей эскалации на Украине военные базы НАТО могут оказаться целями ударов.

«Наша страна находится в состоянии войны, причем со всем западным миром. И поэтому мы будем исходить из тех документов, которые подписаны главой государства. А решение, конечно, здесь принимает верховный главнокомандующий, то есть президент страны», — заявил он.

По его словам, о переходе стран Запада к прямому участию в конфликте свидетельствуют атаки западными ракетами на объекты на территории России. «Это все равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО — и Вашингтон, и другие участники этого альянса — по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против нашей страны», — указал он.

«Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт», — ответил Медведев на вопрос журналистов о возможности ударов по военным объектам на территории Румынии и Польши (цитата по «РИА Новости»).

Руководство НАТО неоднократно отвергало утверждения о прямом вовлечении в конфликт и подчеркивало, что помогает Украине вооружением и раздведданными, но войска не посылает.

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