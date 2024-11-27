Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 70 4 27.11.2024, 20:45

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Это первые смартфоны компании, в которых нет элементов операционной системы Android.

Китайская компания Huawei анонсировала флагманские смартфоны серии Mate 70, в нее входит базовая версия, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS. Это первые смартфоны компании, в которых нет элементов операционной системы Android.

У базовых моделей Mate 70 и Mate 70 Pro OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма и 6,9 дюйма соответственно, а также разрешением 2688?1216 и 2832?1316. В смартфонах используется 12-ядерный процессор Kirin 9020, который на 40% быстрее предыдущего чипа. У Mate 70 широкоугольная фронтальная камера на 13 МП, а в Mate 70 Pro дополнительно добавлен сенсор 3D Depth для разблокировки смартфона по лицу.

У обоих устройств основная камера на 50 МП. У смартфонов 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Смартфоны в будущем станут работать под управлением HarmonyOS 5.0, в которой разработчики полностью отказались от элементов Android. Стоимость Mate 70 составит от $757 до $965, а Mate 70 Pro — от $895 до $1100.

Старшие версии Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS можно приобрести по цене от $1170 до $1800 — в них более емкие батареи, больше оперативной памяти (16 ГБ), а для разработки корпусов использовались более качественные материалы.

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