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ВСУ уничтожили российский танк Т-80 стоимостью $2,2 миллиона

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  • 27.11.2024, 20:53
  • 1,668
ВСУ уничтожили российский танк Т-80 стоимостью $2,2 миллиона

Видео.

На Сумском направлении операторы FPV-дронов 15-го мобильного пограничного отряда всего за один день уничтожили три единицы вражеской техники: танк Т-80 стоимостью 2,2 миллиона долларов, МТЛБ и внедорожник.

Об этом сообщили в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины.

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