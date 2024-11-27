ВСУ уничтожили российский танк Т-80 стоимостью $2,2 миллиона

На Сумском направлении операторы FPV-дронов 15-го мобильного пограничного отряда всего за один день уничтожили три единицы вражеской техники: танк Т-80 стоимостью 2,2 миллиона долларов, МТЛБ и внедорожник.
Об этом сообщили в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины.
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