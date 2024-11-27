Минчанин проехал по городу на «новогоднем «Гелике» 13 27.11.2024, 21:03

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ГАИ эффектная поездка под новогоднюю музыку не понравилась.

Минчанин проехал по улицам столицы на внедорожнике Mercedes-Benz Geländewagen (в народе — «Гелик»), который был украшен новогодними гирляндами. Видео эффектной поездки под новогоднюю музыку было опубликовано в сети. В ГАИ посмотрели ролик и нашли водителя, сообщил 27 ноября неофициальный телеграм-канал МВД.

В ведомстве сообщили, что инспекторы «оперативно установили нарушителя». Им оказался 33-летний минчанин. Мужчина был привлечен к административной ответственности.

«Участие в дорожном движении транспортного средства, переоборудованного без согласования с ГАИ в порядке, установленном Министерством внутренних дел, запрещено», — напомнил неофициальный телеграм-канал МВД.

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