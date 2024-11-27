закрыть
27 ноября 2024, среда, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанин проехал по городу на «новогоднем «Гелике»

13
  • 27.11.2024, 21:03
  • 3,308
Минчанин проехал по городу на «новогоднем «Гелике»

ГАИ эффектная поездка под новогоднюю музыку не понравилась.

Минчанин проехал по улицам столицы на внедорожнике Mercedes-Benz Geländewagen (в народе — «Гелик»), который был украшен новогодними гирляндами. Видео эффектной поездки под новогоднюю музыку было опубликовано в сети. В ГАИ посмотрели ролик и нашли водителя, сообщил 27 ноября неофициальный телеграм-канал МВД.

В ведомстве сообщили, что инспекторы «оперативно установили нарушителя». Им оказался 33-летний минчанин. Мужчина был привлечен к административной ответственности.

«Участие в дорожном движении транспортного средства, переоборудованного без согласования с ГАИ в порядке, установленном Министерством внутренних дел, запрещено», — напомнил неофициальный телеграм-канал МВД.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов