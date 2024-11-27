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Мокрый снег ожидается в Беларуси 28 ноября

  • 27.11.2024, 21:17
Мокрый снег ожидается в Беларуси 28 ноября

Будут ночные заморозки.

Мокрый снег и ночные заморозки до минус 5 ожидаются в Беларуси 28 ноября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси будет преобладание облачной погоды. Ночью местами ожидаются кратковременные осадки, днем на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). Местами будут слабые туман и гололед, днем в отдельных районах налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти 4-9 м/с, днем местами по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, по востоку до 5 градусов мороза. Днем столбик термометра будет в пределах 0-6 градусов выше нуля.

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