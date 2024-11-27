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В Крыму объявляли тревогу

  • 27.11.2024, 21:22
  • 1,174
В Крыму объявляли тревогу

Россияне заявили о взрывах в Севастополе и Саках.

Вечером 27 ноября в Крыму прогремели взрывы. Россияне заявили о ракетной атаке на полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационного «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева и Telegram-канал «Крымский ветер».

По словам Развожаева, в Крыму объявляли сигнал воздушной тревоги с 19.00 до 19.10. Он не уточнил причину.

Однако мониторинговые каналы стали сообщать о серии взрывов на полуострове. В частности, о взрывах заявляли жители Сакского района. Также, вероятно, взрыв произошел в Керчи.

В Севастополе также раздавались звуки взрывов. По данным «Крымского ветра», в городе останавливали движение наземного общественного транспорта.

Следует заявить, что россияне уже объявили о якобы удачной работе своего ПВО и сбитии всех неизвестных целей.

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