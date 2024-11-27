Резиденция минского Деда Мороза переезжает
- 27.11.2024, 21:30
Куда?
Столичная резиденция Деда Мороза в ближайшем новогоднем сезоне переместится в торговый центр, рассказала первый зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич, передают «Минск-Новости».
Раньше столичный офис главного зимнего волшебника располагался по адресу: Минск, ул. Фрунзе, 2, парк им. М.Горького.
В декабре 2024-го главный минский Дед Мороз временно сменит прописку на торговый центр «Першы Нацыянальны гандлевы дом».
«Мы строим для него уникальный дом, где он будет принимать детей и взрослых, которые верят в чудеса и исполнение желаний. Думаю, эта локация будет самой посещаемой в праздники, потому что там можно будет и купить белорусские товары, и получить удовольствие, прикоснувшись к чуду», – пояснила Лазаревич.
Временная резиденция разместится на среднем уровне ТЦ в нижней части огромной елки.
Прием гостей сказочный Дедушка и его внучка Снегурочка будут вести ежедневно с 11 декабря 2024-го до 7 января 2025-го.
Также в Мингорисполкоме рассказали, что торговый центр «Столица» украсит фотозона по мотивам сказки «12 месяцев». В композиции будет дюжина локаций, символизирующих времена года.