закрыть
27 ноября 2024, среда, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Резиденция минского Деда Мороза переезжает

  • 27.11.2024, 21:30
Резиденция минского Деда Мороза переезжает

Куда?

Столичная резиденция Деда Мороза в ближайшем новогоднем сезоне переместится в торговый центр, рассказала первый зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич, передают «Минск-Новости».

Раньше столичный офис главного зимнего волшебника располагался по адресу: Минск, ул. Фрунзе, 2, парк им. М.Горького.

В декабре 2024-го главный минский Дед Мороз временно сменит прописку на торговый центр «Першы Нацыянальны гандлевы дом».

«Мы строим для него уникальный дом, где он будет принимать детей и взрослых, которые верят в чудеса и исполнение желаний. Думаю, эта локация будет самой посещаемой в праздники, потому что там можно будет и купить белорусские товары, и получить удовольствие, прикоснувшись к чуду», – пояснила Лазаревич.

Временная резиденция разместится на среднем уровне ТЦ в нижней части огромной елки.

Прием гостей сказочный Дедушка и его внучка Снегурочка будут вести ежедневно с 11 декабря 2024-го до 7 января 2025-го.

Также в Мингорисполкоме рассказали, что торговый центр «Столица» украсит фотозона по мотивам сказки «12 месяцев». В композиции будет дюжина локаций, символизирующих времена года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов