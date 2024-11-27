Прибыли российских компаний рухнули до минимума за два года 27.11.2024, 21:37

Минфин РФ уже бьет тревогу.

Высокие ставки и рост издержек привели к тому, что финансовый результат российских компаний (прибыли минус убытки) в сентябре оказался худшим за два года. За девять месяцев он составил 21,37 трлн руб., сообщил Росстат, это на 1,34 трлн руб. больше, чем в январе-августе. Последний раз компании зарабатывали меньше двумя годами ранее – чуть меньше триллиона в сентябре 2022 г. До сентября прибыли компаний немного отставали от рекордного прошлого года (в январе-августе – на 5,8%), но результат за девять месяцев на 19,1% хуже, чем годом ранее, передает The Moscow Times.

Минфин РФ уже бьет тревогу: он отмечает сокращение поступлений налога на прибыль. «На 20 ноября поступления налога на прибыль снизились [к аналогичному периоду прошлого года] на 7%, на 357 млрд рублей, если быть точным», – заявил министр Антон Силуанов, признавшись, что это стало для правительства неожиданным.

Хуже всего, по его словам, обстоят дела в угольных регионах: «Если посмотреть на субъекты, у кого наиболее сложная ситуация с налогом на прибыль, это Кемеровская область – минус 59%, Новгородская, Мурманская, Бурятия, Еврейская, Вологодская и так далее. Ситуация понятна. Это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, где есть предприятия экспортно-ориентированные, по которым экспорт, по тем или иным причинам, сократился». Угольные предприятия в убытках, следует из данных Росстата: 91,3 млрд руб. за девять месяцев, а в целом в добыче полезных ископаемых прибыли остаются на уровне прошлогодних.

Российский бизнес страдает от роста издержек и высоких ставок, которыми Центробанк пытается сдержать инфляцию. В опросах Центробанка и S&P Global предприятия называют одной из главных проблем стремительный рост издержек. Острейший кадровый кризис (безработица в октябре опять обновила рекорд – 2,3%) заставляет повышать зарплаты. В сентябре они были на 17,8% больше, чем в сентябре 2023 г., а в реальном выражении рост составил 8,4%.

Высокие ставки привели к тому, что по итогам года примерно 20% промышленных предприятий столкнутся с проблемами при обслуживании долга, оценивал близкий к властям аналитический центр ЦМАКП. Его эксперты отмечали, что во многих отраслях рентабельность сравнялась или опустилась ниже доходности ОФЗ, что обессмысливает инвестиции.

Центробанк отвечал, что основным источником инвестиций в России являются собственные средства компаний, и близкие к рекордным прибыли позволяют им поддерживать инвестиционную активность. Если резкое замедление прибылей в сентябре – не эпизод, а тенденция, то экономический рост замедлится сильнее, чем в прогнозах правительства (2,6% в 2025 г.) и ЦБ (0,5-1,5%). ЦБ обещает российской экономике «мягкую посадку» – замедление без спада, но эксперты сомневаются, что возвращение инфляции к цели в начале 2026 г. возможно без рецессии. «Риск рецессии в следующем году высок, для бизнеса грядут тяжелые времена, – отмечал инвестбанкир Евгений Коган. – Не все компании смогут пережить следующий год».

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