Доллар и евро пробили психологические отметки

Доллар и евро пробили психологические отметки3
- 27.11.2024, 21:08
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Белорусский рубль слабеет каждый день, но в этот раз скачок случился слишком резким.
27 ноября доллар установил очередной рекорд.
«Американец» прибавил сразу 6 (!) копеек. Евро также на пике – плюс составил сразу 1,98%, а это больше 7 копеек.
Таким образом, на бирже сложились следующие курсы валют:
доллар – Br3,533
евро – Br3,725
российский рубль – Br3,3073 (за ₽100)
юань – Br4,8508 (за ¥10).
Финансовые аналитики заявляют, что все дело в курсе российского рубля, от которого зависит белорусский.
Так как в России доллар стоит уже больше ₽113, что близко к историческому максимуму, то и белорусский рубль подтянулся.
Всего же с начала ноября валюта США подорожала на 21 копейку. Также эксперты отмечают, что рост доллара связан с итогами президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.