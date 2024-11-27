Доллар и евро пробили психологические отметки 3 27.11.2024, 21:08

3,924

Белорусский рубль слабеет каждый день, но в этот раз скачок случился слишком резким.

27 ноября доллар установил очередной рекорд.

«Американец» прибавил сразу 6 (!) копеек. Евро также на пике – плюс составил сразу 1,98%, а это больше 7 копеек.

Таким образом, на бирже сложились следующие курсы валют:

доллар – Br3,533

евро – Br3,725

российский рубль – Br3,3073 (за ₽100)

юань – Br4,8508 (за ¥10).

Финансовые аналитики заявляют, что все дело в курсе российского рубля, от которого зависит белорусский.

Так как в России доллар стоит уже больше ₽113, что близко к историческому максимуму, то и белорусский рубль подтянулся.

Всего же с начала ноября валюта США подорожала на 21 копейку. Также эксперты отмечают, что рост доллара связан с итогами президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com