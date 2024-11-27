закрыть
27 ноября 2024, среда, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доллар и евро пробили психологические отметки

3
  • 27.11.2024, 21:08
  • 3,924
Доллар и евро пробили психологические отметки

Белорусский рубль слабеет каждый день, но в этот раз скачок случился слишком резким.

27 ноября доллар установил очередной рекорд.

«Американец» прибавил сразу 6 (!) копеек. Евро также на пике – плюс составил сразу 1,98%, а это больше 7 копеек.

Таким образом, на бирже сложились следующие курсы валют:

доллар – Br3,533

евро – Br3,725

российский рубль – Br3,3073 (за ₽100)

юань – Br4,8508 (за ¥10).

Финансовые аналитики заявляют, что все дело в курсе российского рубля, от которого зависит белорусский.

Так как в России доллар стоит уже больше ₽113, что близко к историческому максимуму, то и белорусский рубль подтянулся.

Всего же с начала ноября валюта США подорожала на 21 копейку. Также эксперты отмечают, что рост доллара связан с итогами президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов