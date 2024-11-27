Трамп выбрал своим спецпосланником по Украине генерала Кита Келлога

Трамп выбрал своим спецпосланником по Украине генерала Кита Келлога6
- 27.11.2024, 21:17
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Избранный президент США пообещал обеспечить «мир через силу».
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога спецпосланником по урегулированию войны РФ в Украине.
О своем выборе он рассказал в соцсети Truth Social.
«Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России. <...> Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и весь мир снова безопасными!», — написал Трамп.
Ранее о выборе республиканцем Келлога сообщали источники Reuters.
Ранее Келлог работал в администрации Трампа во время его первого срока. Он возглавлял аппарат Совета национальной безопасности и был советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.
80-летний Келлог участвовал в войне во Вьетнаме в качестве офицера спецназа. Он также занимал должность начальника штаба 82-й воздушно-десантной дивизии в ходе операции «Буря в пустыне» с 1990 по 1991 год. Генерал уволился из армии в 2003 году.