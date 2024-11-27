закрыть
27 ноября 2024, среда, 23:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Книга, которой вдохновлялся Короткевич, вышла по-белорусски

  • 27.11.2024, 21:56
Книга, которой вдохновлялся Короткевич, вышла по-белорусски

Воспоминания польского писателя Мельхиора Ваньковича до сих пор не были переведены на белорусский язык.

В издательстве «Технология» вышел из печати перевод книги польского писателя Мельхиора Ваньковича «Шчанячыя гады», основанной на его воспоминаниях. Перевод на белорусский язык сделал литературовед и археограф Язеп Янушкевич, передает «Наша Нiва».

Воспоминания польского писателя Мельхиора Ваньковича (1892—1974) до сих пор не были переведены на белорусский язык, хотя прежде всего они интересны именно белорусскому читателю. Автор — потомок состоятельного шляхетского рода, родился в имении Колюжичи (ныне Березинский район). Из его «Щенячьих лет» возникает Беларусь на сломе исторических эпох — от восстания 1863 года до советско-польской войны 1920 года.

Чтение книги захватывает: здесь есть и живой юмор, и глубокие мировоззренческие вещи. Воспоминания вышли в 1934 году, в них отражено мышление человека отдаленной эпохи, там есть с чем не согласиться. Но литературная и историческая ценность бесспорны: книгой Ваньковича когда-то вдохновлялся Владимир Короткевич. Так что задолго до перевода «Шчанячыя гады» стали явлением белорусской литературы, говорится в аннотации к изданию.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов