Книга, которой вдохновлялся Короткевич, вышла по-белорусски 27.11.2024, 21:56

Воспоминания польского писателя Мельхиора Ваньковича до сих пор не были переведены на белорусский язык.

В издательстве «Технология» вышел из печати перевод книги польского писателя Мельхиора Ваньковича «Шчанячыя гады», основанной на его воспоминаниях. Перевод на белорусский язык сделал литературовед и археограф Язеп Янушкевич, передает «Наша Нiва».

Воспоминания польского писателя Мельхиора Ваньковича (1892—1974) до сих пор не были переведены на белорусский язык, хотя прежде всего они интересны именно белорусскому читателю. Автор — потомок состоятельного шляхетского рода, родился в имении Колюжичи (ныне Березинский район). Из его «Щенячьих лет» возникает Беларусь на сломе исторических эпох — от восстания 1863 года до советско-польской войны 1920 года.

Чтение книги захватывает: здесь есть и живой юмор, и глубокие мировоззренческие вещи. Воспоминания вышли в 1934 году, в них отражено мышление человека отдаленной эпохи, там есть с чем не согласиться. Но литературная и историческая ценность бесспорны: книгой Ваньковича когда-то вдохновлялся Владимир Короткевич. Так что задолго до перевода «Шчанячыя гады» стали явлением белорусской литературы, говорится в аннотации к изданию.

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