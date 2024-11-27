ВСУ взяли в плен российских морпехов в Курской области 4 27.11.2024, 22:03

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Сегодня в РФ отмечают день морской пехоты.

Бойцы Сил спецопераций ВСУ отличились очередными успешными действиями в Курской области. Они взяли в плен вражеских морпехов.

Об этом сообщает ССО ВСУ в Facebook.

В ходе проведения специальных действий на территории Курской области воины ССО нанесли существенные потери в живой силе россиянам.

«Кроме того, были взяты в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты», - уточняют в ССО.

Примечательно, что украинские защитники взяли в плен вражеских морпехов 27 ноября, когда в РФ отмечают день морской пехоты.

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