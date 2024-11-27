ВСУ взяли в плен российских морпехов в Курской области

ВСУ взяли в плен российских морпехов в Курской области4
- 27.11.2024, 22:03
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Сегодня в РФ отмечают день морской пехоты.
Бойцы Сил спецопераций ВСУ отличились очередными успешными действиями в Курской области. Они взяли в плен вражеских морпехов.
Об этом сообщает ССО ВСУ в Facebook.
В ходе проведения специальных действий на территории Курской области воины ССО нанесли существенные потери в живой силе россиянам.
«Кроме того, были взяты в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты», - уточняют в ССО.
Примечательно, что украинские защитники взяли в плен вражеских морпехов 27 ноября, когда в РФ отмечают день морской пехоты.