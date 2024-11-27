закрыть
27 ноября 2024, среда, 23:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ взяли в плен российских морпехов в Курской области

4
  • 27.11.2024, 22:03
  • 4,580
ВСУ взяли в плен российских морпехов в Курской области

Сегодня в РФ отмечают день морской пехоты.

Бойцы Сил спецопераций ВСУ отличились очередными успешными действиями в Курской области. Они взяли в плен вражеских морпехов.

Об этом сообщает ССО ВСУ в Facebook.

В ходе проведения специальных действий на территории Курской области воины ССО нанесли существенные потери в живой силе россиянам.

«Кроме того, были взяты в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты», - уточняют в ССО.

Примечательно, что украинские защитники взяли в плен вражеских морпехов 27 ноября, когда в РФ отмечают день морской пехоты.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов