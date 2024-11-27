Зеленский: Разрешение на дальнобойные удары помогло Украине 6 27.11.2024, 22:07

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Давление на Россию надо усиливать.

Разрешение США на дальнобойные удары по военным объектам на территории России помогло. Но давление на РФ нужно поддерживать и увеличивать на разных уровнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Вчера состоялась встреча нашего Совета Украина-НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты. И сегодня с Марком мы обсудили имеющиеся возможности реагирования — необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нам нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть в партнеров», - отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что решения саммита НАТО в Вашингтоне по ПВО и другим поставкам для фронта до сих пор не реализованы полностью.

«Недавнее разрешение относительно дальнобойных ударов по военным объектам в России помогло. Но давление на Россию надо поддерживать и увеличивать на разных уровнях. Чтобы Россия чувствовала, что такое война», - отметил глава государства.

Зеленский и Рютте также обсудили контакты с Америкой и другими партнерами, скоординированную работу с ними для выполнения того, о чем уже договаривались, и для необходимого дополнительного усиления - и военного, и политического.

«В частности, ради приглашения Украины в НАТО — это стратегический политический шаг — приглашение, которое наши люди точно заслуживают и которое действительно может помочь», - добавил президент Украины.

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