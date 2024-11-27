Производство стали в России рухнуло 27.11.2024, 22:24

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На 15%.

Несмотря на мировое восстановление рынка стали, у российских металлургов продолжает снижаться производство. В октябре, по данным World Steel Association, производство стали в октябре упало на 15,2% (5,6 млн тонн), а с начала года — на 6,8%. Падение рынка стали России оказалось сильнейшим в десятке первых мировых производителей, передает The Moscow Times.

Согласно Росстату, за январь-октябрь производство проката упало на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 50,1 млн тонн. Сильное снижение наблюдается по всей линейке продукции: выпуск нелегированной стали к октябрю 2023 года упал на 15,2%, производство нержавеющей стали — на 12,7%, выплавка чугуна — на 13,1%, стальных труб, профилей и фитингов — на 12,2%.

По данным РЖД, экспортные отгрузки металлов из России за январь–сентябрь упали на 14,7%, до 16,1 млн тонн. Одна из лидеров по снижению выпуска, «Северсталь» миллиардера Алексея Мордашова, зафиксировала обвал экспорта на 23%. Мордашов считает, что с текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, сократить масштабы производства и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски.

Из-за потери европейского и американского рынка Россия резко сократила поставки стальной продукции за рубеж: с января по сентябрь на экспорт было отправлено 14,1 млн т, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (Metals & Mining Intelligence). На динамике экспортных поставок продолжают сказываться санкции за войну в Украине, курсовые разницы и экспортные пошлины, которые правительство ввело с октября 2023 года, говорит директор MMI Илья Коломеец. В стоимостном выражении под запрет подпала продукция на сумму около $3,7 млрд в год. Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году российские металлурги поставили в Европу только стального проката на $7,36 млрд — 8,5 млн т в натуральном выражении.

Стратег инвесткомпании «Вектор Капитал» Максим Худалов прогнозирует, что российские металлурги отправят на экспорт в 2024 году на 15–18% меньше стали, чем в прошлом — 18,5–19,5 млн т. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов приводит более пессимистичный прогноз: он ожидает падения экспорта до 17 млн т.

Несмотря на войну, стагнирует потребление металла в России. В четвертом квартале оно может сократиться на 11% к аналогичному периоду 2023 года, до 10 млн тонн, говорится в обзоре компании БКС. По данным аналитиков «Северстали», в третьем квартале потребление стали в России снизилось на 9,2% год к году, до 10,8 млн тонн. По итогам января—сентября 2024 года объем потребления стали оценивается в 34,1 млн тонн.

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