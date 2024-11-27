Водитель «Яндекс Go» высадил белоруску во время поездки из-за оплаты наличными 2 27.11.2024, 22:49

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Это законно?

Белоруска рассказала в TikTok о неприятном случае с водителем такси «Яндекс Go» в Минске: он высадил ее на ближайшей остановке, когда узнал, что вместо оплаты картой будут наличные, пишет CItyDog.

После работы девушка решила поехать домой на такси. В приложении у нее стояла оплата картой, однако во время поездки выяснилось, что денег на ней не хватает, поэтому она переключилась на наличные.

По словам белоруски, водителю не понравилось изменение в способе оплаты, потому что «в таком случае ему нужно выдать чек». Девушка попыталась договориться с мужчиной, но «он ни в какую». После этого он остановился на ближайшей остановке и высадил ее.

А как нужно делать по закону?

Согласно информации ИМНС по Минску, водители такси не могут брать с пассажиров наличные деньги, если в автомобиле нет кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром.

Чью сторону заняли комментаторы?

«Все правильно водитель сделал, смотрите форму оплаты какая стоит. Водитель возит только безнал, естественно, если у вас переключило на наличные, он вас высаживает, так как у него нет таксометра».

«Нет денег на карте — троллейбусы ходят, там тоже спокойно».

«Он абсолютно прав. Мало того, что это может быть подстава со стороны налоговой, так вы разве не знаете, что наличные только при таксометре. Он решает не нарушать закон. В налоговую и транспортную обратитесь с заявлением — там разберутся».

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