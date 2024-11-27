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Зеленский: Украина ждет от стран НАТО ПВО, которое может сбивать новые баллистические ракеты РФ

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  • 27.11.2024, 22:37
Зеленский: Украина ждет от стран НАТО ПВО, которое может сбивать новые баллистические ракеты РФ
Владимир Зеленский

Президент Украины провел разговор с генсеком НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает офис президента Украины.

Зеленский заявил, что Украина ожидает решительной и своевременной реакции Альянса на расширение Россией войны. В частности, 3 и 4 декабря в Брюсселе пройдет заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

«Украина рассчитывает на поддержку в передаче средств ПВО, способных перехватывать ракеты такого типа. Перечень систем противовоздушной обороны, находящихся на вооружении у стран Альянса, Украина передала партнерам», - рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины важно получить приглашение в НАТО и продолжить оборонное сотрудничество со странами Альянса. Отдельный фокус разговора – поставка дальнобойных средств и критическая потребность в передаче вооружений из объявленных пакетов помощи.

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