Зеленский: Украина ждет от стран НАТО ПВО, которое может сбивать новые баллистические ракеты РФ

Зеленский: Украина ждет от стран НАТО ПВО, которое может сбивать новые баллистические ракеты РФ1
- 27.11.2024, 22:37
Президент Украины провел разговор с генсеком НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом сообщает офис президента Украины.
Зеленский заявил, что Украина ожидает решительной и своевременной реакции Альянса на расширение Россией войны. В частности, 3 и 4 декабря в Брюсселе пройдет заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.
«Украина рассчитывает на поддержку в передаче средств ПВО, способных перехватывать ракеты такого типа. Перечень систем противовоздушной обороны, находящихся на вооружении у стран Альянса, Украина передала партнерам», - рассказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что для Украины важно получить приглашение в НАТО и продолжить оборонное сотрудничество со странами Альянса. Отдельный фокус разговора – поставка дальнобойных средств и критическая потребность в передаче вооружений из объявленных пакетов помощи.