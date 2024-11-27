Российскому ВПК не хватает кадров 1 27.11.2024, 23:03

Дефицит на российских оборонных предприятиях в ближайшее время составит около 400 тысяч человек.

В России не хватает рабочих рук для работы в оборонной промышленности. Председатель комитета по контролю Госдумы Олег Морозов заявил в среду, 27 ноября, что по некоторым оценкам, дефицит кадров на российских оборонных предприятиях в ближайшее время составит около 400 тысяч человек. Он связал это с дефицитом профессионалов инженерных специальностей, в первую очередь необходимых этой отрасли. Выступая на заседании комитета, Морозов подчеркнул, что недостаток инженерных специалистов возник за последние десятилетия. Он добавил, что необходимо принимать меры для изменения этой ситуации и привлечения молодых людей к инженерным специальностям.

Глава министерства труда Антон Котяков ранее подтвердил наличие кадрового дефицита на рынке труда. По его словам, в особом дефиците — квалифицированные рабочие. По оценкам министерства, потребность в кадрах до 2030 года составит не менее 2,4 млн человек. Это обуславливает необходимость активных действий по улучшению ситуации с подготовкой квалифицированных специалистов.

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия резко увеличила производство военной продукции. В проекте российского бюджета на 2025 год на военные расходы планируется выделить 13,5 трлн рублей, что соответствует 6,31% ВВП. Однако выполнению заказов российскому ВПК мешает недостаток ресурсов и мощностей, в том числе нехватка рабочей силы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com