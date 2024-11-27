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Ученые выявили неожиданный факт, который может говорить о склонности к алкоголизму

  • 27.11.2024, 23:09
  • 1,970
Ученые выявили неожиданный факт, который может говорить о склонности к алкоголизму

Посмотрите на пальцы.

Ученые совершили прорывное открытие, связывающее длину безымянного пальца с предрасположенностью к чрезмерному употреблению алкоголя.

Исследователи из Университета Суонси обнаружили, что люди с более длинным безымянным пальцем по сравнению с указательным пальцем чаще склонны к злоупотреблению алкоголем.

Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Human Biology, эта связь объясняется воздействием пренатальных гормонов. Высокий уровень тестостерона в утробе матери, отражающийся в длине пальцев, может предрасполагать человека к повышенному потреблению алкоголя в будущем.

Профессор Джон Мэннинг, один из авторов исследования, отмечает, что понимание факторов, влияющих на склонность к алкоголизму, является важным шагом в борьбе с этой глобальной проблемой. Новое открытие может помочь в разработке более эффективных методов профилактики и лечения алкогольной зависимости.

Ранее профессор Мэннинг и его команда уже проводили исследования, связывающие длину пальцев с различными аспектами здоровья, включая восприимчивость к COVID-19 и физическую работоспособность спортсменов.

Важно отметить, что длина пальцев не является единственным фактором, определяющим склонность к алкоголизму. Генетические, социальные и психологические факторы также играют важную роль. Тем не менее, новое исследование открывает новые перспективы для понимания сложной проблемы алкогольной зависимости.

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