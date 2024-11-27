закрыть
27 ноября 2024, среда, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: США и Китай провели обмен заключенными

  • 27.11.2024, 23:15
Politico: США и Китай провели обмен заключенными

По формуле «три на три».

Соединенные Штаты и Китай провели обмен заключенными по формуле «три на три». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного собеседника.

По его словам, администрация действующего американского президента Джо Байдена была посредником в освобождении трех американцев, обменяв их на находившихся под стражей в США неизвестных граждан Китая.

Освобождение Марка Свидана, Кая Ли и Джона Люна является результатом многолетних интенсивных переговоров между официальными лицами Белого дома и Государственного департамента и их китайскими коллегами, сказал собеседник Politico.

Это произошло после освобождения гражданина США Дэвида Лина в сентябре в рамках аналогичного соглашения по обмену на находящегося за решеткой в США неизвестного гражданина Китая.

В материале говорится, что за последние четыре года администрация, подчиненная Офису специального уполномоченного американского президента по делам заложников, вернула домой более 70 американцев из таких стран, как Россия, Венесуэла и Иран.

Ожидается, что трое мужчин вернутся в США «через несколько часов», добавил собеседник.

Эту информацию в комментарии телеканалу CNN подтвердил представитель Совета национальной безопасности США.

«Вскоре они вернутся и воссоединятся со своими семьями впервые за многие годы», – заявил он, добавив, что речь идет о Марке Свидане, Кае Ли и Джоне Леунге.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов