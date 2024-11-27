Politico: США и Китай провели обмен заключенными 27.11.2024, 23:15

По формуле «три на три».

Соединенные Штаты и Китай провели обмен заключенными по формуле «три на три». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного собеседника.

По его словам, администрация действующего американского президента Джо Байдена была посредником в освобождении трех американцев, обменяв их на находившихся под стражей в США неизвестных граждан Китая.

Освобождение Марка Свидана, Кая Ли и Джона Люна является результатом многолетних интенсивных переговоров между официальными лицами Белого дома и Государственного департамента и их китайскими коллегами, сказал собеседник Politico.

Это произошло после освобождения гражданина США Дэвида Лина в сентябре в рамках аналогичного соглашения по обмену на находящегося за решеткой в США неизвестного гражданина Китая.

В материале говорится, что за последние четыре года администрация, подчиненная Офису специального уполномоченного американского президента по делам заложников, вернула домой более 70 американцев из таких стран, как Россия, Венесуэла и Иран.

Ожидается, что трое мужчин вернутся в США «через несколько часов», добавил собеседник.

Эту информацию в комментарии телеканалу CNN подтвердил представитель Совета национальной безопасности США.

«Вскоре они вернутся и воссоединятся со своими семьями впервые за многие годы», – заявил он, добавив, что речь идет о Марке Свидане, Кае Ли и Джоне Леунге.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com