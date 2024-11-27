Politico: США и Китай провели обмен заключенными
- 27.11.2024, 23:15
По формуле «три на три».
Соединенные Штаты и Китай провели обмен заключенными по формуле «три на три». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного собеседника.
По его словам, администрация действующего американского президента Джо Байдена была посредником в освобождении трех американцев, обменяв их на находившихся под стражей в США неизвестных граждан Китая.
Освобождение Марка Свидана, Кая Ли и Джона Люна является результатом многолетних интенсивных переговоров между официальными лицами Белого дома и Государственного департамента и их китайскими коллегами, сказал собеседник Politico.
Это произошло после освобождения гражданина США Дэвида Лина в сентябре в рамках аналогичного соглашения по обмену на находящегося за решеткой в США неизвестного гражданина Китая.
В материале говорится, что за последние четыре года администрация, подчиненная Офису специального уполномоченного американского президента по делам заложников, вернула домой более 70 американцев из таких стран, как Россия, Венесуэла и Иран.
Ожидается, что трое мужчин вернутся в США «через несколько часов», добавил собеседник.
Эту информацию в комментарии телеканалу CNN подтвердил представитель Совета национальной безопасности США.
«Вскоре они вернутся и воссоединятся со своими семьями впервые за многие годы», – заявил он, добавив, что речь идет о Марке Свидане, Кае Ли и Джоне Леунге.