Украинские пограничники уничтожили огневые позиции и укрытие россиян на Запорожском направлении 27.11.2024, 23:55

Видео.

Украинские пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили огневые позиции и укрытие российских захватчиков на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Facebook Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как сообщается, бойцы ГПСУ на Запорожском направлении обнаружили вражеские огневые точки. Подняв в небо заряженную FPV-эскадрилию, аэроразведчики направили ее в сторону расположения оккупантов.

«В результате ювелирной работы пограничников были ликвидированы две огневые точки и место укрытия противника», - говорится в сообщении под видео.

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