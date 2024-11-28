Под Витебском почти одновременно произошло два ДТП
- 28.11.2024, 1:11
Два человека погибли, четыре — в больнице.
Два человека погибли и четверо получили ранения в результате двух ДТП, которые произошли вечером 27 ноября под Витебском, сообщили в МВД.
Около 17.00 на 179 км трассы M8 Витебск-Гомель-граница Украины в деревне Антоновка Оршанского района буксируемый автомобиль Opel под управлением 40-летней женщины выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen за рулем которого находился 51-летний мужчина.
В результате ДТП водитель VW погиб на месте. Водитель Opel и 23-летний пассажир VW с травмами госпитализированы.
«Почти одновременно вблизи деревни Калиново Витебского района 64-летний водитель Nissan, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo. От полученных ранений 61-летняя пассажирка легкового авто скончалась, водитель и 59-летняя женщина госпитализированы», — сообщили в МВД.