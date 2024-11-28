Горсовет Вильнюса принял резолюцию о поддержке Украины до победы 28.11.2024, 2:32

Украина борется не только за собственную свободу, но и за свободу всей Европы.

Вильнюсский городской совет в среду, 27 ноября, принял резолюцию в поддержку Украины, в которой призвал к аналогичной поддержке столицы других государств – членов НАТО.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщили в горсовете Вильнюса.

В принятой резолюции под названием «Вильнюс – с Украиной к победе» отмечается, что Украина борется не только за собственную свободу, но и за свободу всей Европы, и что исход войны в значительной степени зависит от поддержки западных партнеров.

Документ осуждает российскую полномасштабную агрессию против Украины и декларирует поддержку «Плана победы» Украины и «формуле мира» как основе устойчивого и справедливого мира.

Столица Литвы также обязуется продолжать оказывать политическую, моральную и материальную поддержку Украине, в частности ее муниципалитетам, как это делалось до сих пор, а также сохранить отдельную строку поддержки в бюджете города Вильнюса.

Подписанную резолюцию Вильнюс разошлет столицам стран Европейского Союза и НАТО, а также в города-партнеры Вильнюса в этих странах, отметили в совете города.

Там отметили, что только в 2024 году поддержка Украины со стороны Вильнюса превысит 1,1 миллиона евро. Из них большинство – 700 тысяч евро – получат Днепр, Харьков и город Дергачи Харьковской области, а также благотворительная организация Ce Tu, которая оказывает помощь жертвам войны и тем, кто потерял постоянное жилье.

Отдельными решениями городской совет Вильнюса еще на год продлил возможность для украинцев, которые сбежали от войны, бесплатно ездить столичным общественным транспортом.

Также в среду правительство Литвы выделило 5 млн евро на установку солнечных электростанций в Украине.

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