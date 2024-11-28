В Израиле умер Шалом Нагар, казнивший «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана 28.11.2024, 3:00

Шалом Нагар

Ему было 86 лет.

Газета The Jerusalem Post сообщила о смерти Шалома Нагара, бывшего тюремного надзирателя, который в 1962 году казнил Адольфа Эйхмана, оберштурмбаннфюрера СС, известного как «архитектор Холокоста». Как пишет газета, господин Нагар умер сегодня, 27 ноября, ему было 86 лет.

Шалом Нагар родился в Йемене. В 1949 году он вместе с братом репатриировался в недавно созданное государство Израиль. Служил десантником в израильской армии, после чего стал надзирателем в тюрьме города Рамла. Офицер тюремной службы выбрал Шалома Нагара на роль исполнителя смертного приговора Эйхману.

Адольф Эйхман после Второй мировой войны сумел под чужим именем попасть в плен к американцам, скрыв свою принадлежность к СС. Сбежав из лагеря для военнопленных, он мигрировал в Аргентину. Поселился в Буэнос-Айресе под вымышленным именем Рикардо Клемент. В конце 1960-х израильской разведке «Моссад» и охотникам на нацистов удалось опознать его. В мае 1960 года в результате операции «Моссада» Эйхмана похитили и вывезли из Аргентины в Израиль, где в апреле 1961-го он предстал перед судом. Его приговорили к смертной казни.

Шалом Нагар повесил Эйхмана в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года в тюрьме Рамлы. Ему же поручили и сжечь тело повешенного. Смертная казнь была отменена в Израиле в 1954 году. Однако закон позволял смертные приговоры в исключительных случаях, таких как преступления военного времени и участие в геноциде. Казнь Эйхмана стала второй и последней казнью в истории Израиля. Шалом Нагар работал в тюремной системе Израиля до 1986 года, после выхода на пенсию он углубился в религию.

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