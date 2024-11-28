Reuters: США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет 28.11.2024, 5:02

В Вашингтоне считают, что Украина мобилизирует недостаточное количество новобранцев.

В США считают, что Украина должна рассмотреть возможность снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, Вашингтон оказывает давление на Украину по снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Чиновник утверждает, что Украина мобилизирует недостаточное количество новобранцев.

«Сейчас нужна рабочая сила. Россияне фактически достигают прогресса, стабильного прогресса на востоке, и они начинают оттеснять украинские силы на Курском направлении», – сказал он.

Чиновник отметил, что «мобилизация и увеличение живой силы могут иметь важное значение в это время, когда мы смотрим на поле боя сегодня».

Также об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на неназванного собеседника в администрации действующего президента США Джо Байдена. Он рассказал, что Белый дом хочет, чтобы Украина снизила возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы расширить группу мужчин для призыва в армию.

Чиновник добавил, что «чистая математика» ситуации в Украине сейчас заключается в том, что ей нужно больше войск для борьбы.

По словам европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными, президент Владимир Зеленский также слышит беспокойство от союзников в других западных столицах тем, что у Украины есть проблема с количеством войск, а не с вооружением.

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