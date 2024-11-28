Дроны массированно атаковали Таганрог и Славянск-на-Кубани

Дроны массированно атаковали Таганрог и Славянск-на-Кубани4
- 28.11.2024, 8:16
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Взрывы гремят в Ростовской области и Краснодарском крае.
В ночь на 28 ноября группа беспилотников атаковала российские города как в Ростовской области, так и в Краснодарском крае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В первую очередь появилась информация, что взрывы прозвучали в Таганроге Ростовской области. По словам местных жителей, силы ПВО отражали атаку якобы украинских беспилотников. Данные сообщения были приблизительно в 01:12.
Позже, в 02:42, Telegram ASTRA написал, что о взрывах сообщают жители Краснодарского края. В частности, их слышали в Славянске-на-Кубани и Крымске.
Большая часть Славянска-на-Кубани полностью перекрыта, а по городу ездят пожарные машины. Местные жители сообщают о том, что атака беспилотников началась около 1:00.
В Сети уже выложили много роликов, на которых можно увидеть как работу ПВО РФ, так и серию прилетов.
Очень громкие «хлопки» были в районе моста через реку Протока и железнодорожного вокзала. Большая часть города перекрыта из-за работы ПВО.
Местные жители говорят о возгорании в районе именно вокзала.
На территории Славянска-на-Кубани есть целый ряд предприятий, которые могли атаковать дроны.
НПЗ «Славянск ЭКО», перерабатывающий нефтепродукты, а также судовое топливо. В год перерабатывает до 3 млн тонн нефти.
Еще одно интересное предприятие - «Технологии автоматизации управления», выпускающее микроэлектронику под торговой маркой Controlgate.