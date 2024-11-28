Россия атаковала ракетами самый большой жилой район Харькова
- 28.11.2024, 8:27
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Войска РФ трижды ударили по городу баллистикой.
В ночь на 28 ноября и утром ВС РФ атаковали Харьков баллистическими ракетами, которые запускались с территории Белгородской области. Об этом сообщали мониторинговые каналы, передает «Фокус».
Так, телеграм-канал «Николаевский Ванек» проинформировал о трех выходах баллистики в сторону Харькова с 6 до 6:12 утра 28 ноября.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в городе был слышен взрыв.
«Предварительно удар был совершен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова. Враг продолжает обстреливать Харьков ракетами. По возможности будьте в безопасных местах», — написал он.
Также председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал о повторных ударах по городу.
«Оккупанты нанесли третий удар по Харькову. По предварительным данным, враг ударил по Киевскому району Харькова. Информация проверяется. На эту минуту — без вызовов относительно пострадавших. Экстренные службы выехали на места», — отметил Синегубов.
ВС РФ в течение ночи и утром атакуют территорию Украины «Шахедами» и «Калибрами». Целью атаки являются объекты энергетики. Взрывы раздавались в Одессе, Кропивницком, Ровно, Хмельницком, Луцке и других городах Украины. В Хмельницкой и Кировоградской областях пропал свет и наблюдаются проблемы с водой.