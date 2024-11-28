В Гродно суд жестко наказал прилежного школьника, который не явился в военкомат на медосмотр 3 28.11.2024, 8:35

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Парень учится в школе и работает курьером.

Школьника из Гродно признали виновным в умышленном уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу. Суд приговорил его к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа — то есть «химии». Об этой истории «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Парень учится в школе и работает курьером. Его обвинили в том, что он умышленно не явился по повестке в военный комиссариат.

На суде молодой человек признался в том, что он призывник и не явился в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования без уважительных причин.

Суд учел, что парень имеет постоянное место жительства, трудоустроен, ранее не имел проблем с законом и выразил чистосердечное раскаяние. У него также положительные характеристики из школы, где он походит обучение.

Это стало смягчающим обстоятельством. Отягчающих факторов выявлено не было.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 435 (Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу) УК Беларуси.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на один год — «химии».

Отметим, что наказание по ч. 1 ст. 435 предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, ареста, или ограничения или лишения свободы сроком до двух лет. Почему школьнику дали «химию», а не штраф или общественные работы, остается только догадываться, поскольку отягчающих факторов, способных повлиять на решение судьи, выявлено не было.

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