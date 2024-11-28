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Разведка США разоблачила блеф Путина

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  • 28.11.2024, 8:38
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Разведка США разоблачила блеф Путина

Удары ATACMS вглубь территории России не приведут к ядерной эскалации.

Разрешение Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России не приведет к ядерной эскалации, несмотря на «воинственные» заявления президента РФ Владимира Путина. К такому выводу пришли в разведке США, рассказали Reuters пять осведомленных источников.

По их словам, в последние семь месяцев разведка изучала ситуацию и в нескольких отчетах еще до решения президента Джо Байдена разрешить Киеву удары по российской территории утверждала, что это не повысит риски ядерного конфликта. «Оценки были последовательными: ATACMS не поменяют ядерные расчеты России», — отметил один из собеседников Reuters.

Применение российскими военными баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая поразила военный завод в Днепре, также не изменило мнение американской разведки, уточнили источники агентства. По их словам, в разведсообществе убеждены — использование ядерного оружия Россией маловероятно, поскольку оно «не дает явной военной выгоды».

Однако США опасаются других возможных вариантов ответа России на удары вглубь ее территории. В частности, беспокойство вызывают потенциальные диверсии на военных и прочих объектах в Европе. При этом Москва отвергала обвинения в подготовке подобных акций.

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