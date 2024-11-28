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По Москве пошла паника

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 28.11.2024, 8:43
  • 11,080
По Москве пошла паника

Российский рубль отправлен в крутое пике.

Ужесточение американских санкций с отключением Газпромбанка от финансовой системы США отправило рубль в крутое пике, которого рынок не видел больше двух лет.

Сегодня курс доллара к рублю на форексе подскочил на 8,5% и достигал 114,53 рубля — рекордного уровня с марта 2022 года.

Евро взлетел на 9%, до 120,61 рубля.

Обвал российской валюты стал сильнейшим с 5 июля 2022 года, когда доллар и евро подорожали за день на 11,9% и 12,3%.

На Московской бирже юань также впервые за полтора года поднялся выше 15 рублей: сделки с расчетом «завтра» проходили по 15,15 рубля за юань.

На рынке «пошла паника», отмечает инвестбанкир Евгений Коган: «Санкции на Газпромбанк оказались сильнее, чем совокупные ограничения за последние несколько лет».

Входящий в топ-3 в РФ по размеру активов и ставший «хабом» для газовых расчетов с Европой ГПБ оставался последним крупным государственным банком, сохранявшим доступ к финансовой системе США, расчетам в евро и системе SWIFT.

21 ноября банк, а также еще 50 кредитных организаций из РФ был внесен в «черные списки» с заморозкой всех активов и запретом на любые операции для американских физических и юридических лиц.

«Новые ограничения еще больше сузили возможности для трансграничного хождения валюты», — отмечает аналитик БКС Илья Федоров: при этом спрос на валюту сохраняется, а ее предложение стало ниже.

В ближайшие месяцы рынку будет не хватать примерно $2–4 млрд ежемесячно, оценивает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

Предвидя проблемы, участники рынка начали активно закупаться валютой, чтобы успеть провести платежи, указывает аналитик ПСБ Евгений Локтюхов: «Санкции создали опасения, что в ближайшем будущем притоки валюты от экспортеров могут быть ограничены».

За четыре дня после введения санкций против Газпромбанка доллар подскочил на 14%, евро — на 13%, а с начала августа курсы взлетели почти на 30 рублей.

Без вмешательства со стороны ЦБ и властей рубль продолжит стремительно слабеть, считает Федоров из БКС.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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