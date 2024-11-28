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Для белорусских водителей ввели несколько важных новшеств

  • 28.11.2024, 8:50
  • 4,052
Для белорусских водителей ввели несколько важных новшеств

Они касаются не только техосмотра.

Появилось несколько изменений для водителей. К примеру, ввели новую электронную услугу, которая касается выдачи разрешения на допуск транспорта для участия в дорожном движении. «Зеркало» составило подборку новшеств.

Новая электронная услуга

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» стали доступны новые административные процедуры, которые касаются транспорта. Так, физлица и юрлица могут получить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Исключение — колесные тракторы, прицепы, полуприцепы к ним.

Чтобы получить эту услугу, надо заполнить форму заявления и прикрепить файлы с документами. Среди них — техпаспорт на транспорт и подтверждение оплаты (но если вы внесли деньги через ЕРИП, то предоставлять чек не нужно).

Чтобы физлицам воспользоваться услугой, надо пройти аутентификацию через ввод логина-пароля.

Техосмотр транспорта. Минтранс уточнил требования к диагностическим станциям

С 5 ноября появились новшества от Минтранса для диагностических станций. К примеру, работники такой станции при исполнении служебных обязанностей должны иметь бейдж с фотографией, а также указанием наименования владельца диагностической станции, должности служащего, ФИО.

Также прописали длину осмотровой канавы при устройстве входа в осмотровую канаву через тоннель.

Станции техосмотра также могут теперь не выделять отдельное производственное помещение для выдачи разрешений, а также получили возможность проверки технического состояния и конструкции транспортных средств в том числе на тупиковой линии.

Также в постановлении Минтранса указали о различных вариантах устройства дорожного покрытия для площадок для транспорта, ожидающего или прошедшего техосмотр.

Новости по ОСАГО

Госдума России приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается распространить действие полиса ОСАГО на территорию Беларуси. В частности, автовладельцы смогут купить расширенный полис ОСАГО для России и Беларуси в первом квартале 2025-го. Сам закон начнет действовать с 1 января будущего года, но нужно будет время, чтобы принять нормативные документы и интегрировать информационные системы двух стран.

При этом у водителей останется опция, как и сейчас, купить «Синюю карту» для коротких поездок.

Отмечается, что цена общего полиса России и Беларуси по сопоставимым срокам и категории транспортного средства будет существенно ниже, чем стоимость «Синей карты», благодаря электронным продажам, которые исключают значительные издержки на содержание агентской сети.

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