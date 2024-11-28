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Под Борисовом холодильник в одиночку остановил поезд

  • 28.11.2024, 8:56
  • 1,952
Под Борисовом холодильник в одиночку остановил поезд

Как он появился на путях — отдельная загадка.

Под Борисовом поезд сбил стоявший на путях холодильник. Откуда там взялся прибор — доподлинно не известно: по всей вероятности, кто-то хотел его сдать на металлолом, но бросил, чтобы самому не попасть под колеса, сообщили в Следственном комитете.

Необычное происшествие случилось днем 26 ноября возле станции Печинский под Борисовом. Электропоезд Минск — Приямино двигался со скоростью 80 км/ч, но тут машинист заметил препятствие на путях — холодильник.

«Рядом с холодильником находился мужчина, по виду без определенного места жительства. Машинист применил экстренное торможение. Двигаясь по инерции, поезд снес препятствие», — рассказали в СК.

Обошлось без сбоев в расписании поездов. Мужчину, которого заметили возле прибора, пока не нашли. По предварительной версии, он мог тащить холодильник в пункт приема металлолома неподалеку, но не успел вовремя среагировать на приближающийся поезд и убрать свою ношу с путей.

Судя по фотографии с места происшествия, холодильник от удара разорвало на части.

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