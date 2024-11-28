Недорогие и практичные: названы лучшие б/у автомобили 2024 года
- 28.11.2024, 9:15
В список попали известные модели.
Эксперты внимательно изучили рынок б/у автомобилей и назвали лучшие машины в 2024 году для семейных покупателей. Каждый из представленных вариантов в таком случае обеспечивает удобство и надежную эксплуатацию. Вдобавок подержанные авто недорогие.
Лучшие модели назвали в Auto Express. Список насчитывает довольно крупные седаны известных производителей. Эти модели известны просторными интерьерами и вместительными багажниками.
Лучшие недорогие б/у автомобили для семьи:
Vauxhall (Opel) Insignia;
Ford Mondeo;
Skoda Superb;
Peugeot 508;
Hyundai i40;
Toyota Prius;
Volkswagen Passat;
Mazda 6.
Opel Insignia
Opel Insignia часто встречается на рынке подержанных машин. Модель популярная и вполне доступная. Из соображений надежности лучше обращать внимание на бензиновые модификации.
Skoda Superb – традиционный выбор в сегменте семейных машин. И на вторичном рынке автомобиль не теряет своих качеств. Вместительный багажник и просторный салон – главные из них.
Гибрид Toyota Prius радует экономичностью, а Mazda 6 предлагает покупателям самый эффектный дизайн.