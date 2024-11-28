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Недорогие и практичные: названы лучшие б/у автомобили 2024 года

  • 28.11.2024, 9:15
Недорогие и практичные: названы лучшие б/у автомобили 2024 года

В список попали известные модели.

Эксперты внимательно изучили рынок б/у автомобилей и назвали лучшие машины в 2024 году для семейных покупателей. Каждый из представленных вариантов в таком случае обеспечивает удобство и надежную эксплуатацию. Вдобавок подержанные авто недорогие.

Лучшие модели назвали в Auto Express. Список насчитывает довольно крупные седаны известных производителей. Эти модели известны просторными интерьерами и вместительными багажниками.

Лучшие недорогие б/у автомобили для семьи:

Vauxhall (Opel) Insignia;

Ford Mondeo;

Skoda Superb;

Peugeot 508;

Hyundai i40;

Toyota Prius;

Volkswagen Passat;

Mazda 6.

Opel Insignia

Opel Insignia часто встречается на рынке подержанных машин. Модель популярная и вполне доступная. Из соображений надежности лучше обращать внимание на бензиновые модификации.

Skoda Superb – традиционный выбор в сегменте семейных машин. И на вторичном рынке автомобиль не теряет своих качеств. Вместительный багажник и просторный салон – главные из них.

Гибрид Toyota Prius радует экономичностью, а Mazda 6 предлагает покупателям самый эффектный дизайн.

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