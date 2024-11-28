Полковник ВСУ: Украина готовится к очень важному шагу

Полковник ВСУ: Украина готовится к очень важному шагу2
- 28.11.2024, 9:17
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Признаки перемен на фронте уже есть.
Во временно оккупированном Крыму было неспокойно 27 ноября. Силы обороны Украины осуществили массированную атаку с применением беспилотников и ракет.
Комбинированный удар по Крымскому полуострову может свидетельствовать о подготовке Сил обороны Украины к контрнаступательным действиям.
Такое мнение для «24 Канала» высказал Роман Свитан – летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт, уточнив, что в этом случае Украина должна иметь достаточное количество авиации.
Атака по Крыму
Местные телеграм-каналы сообщали, что 27 ноября на Севастополь было направлено две волны дронов: первая насчитывала не менее 12 беспилотников, вторая – до 50. Также говорилось об использовании ракеты типа «Нептун» или С-200.
«БПЛА, бесспорно, использовали для создания давления на ПВО противника. Вероятно, ракеты ADM-160 (ракеты-приманки – 24 Канал) шли дальше, а потом уже «Нептуны». Не исключаю возможности работы нашего ОТРК «Гром» – комплекс до 500 километров дальности», – отметил Роман Свитан.
Стоит добавить, что российская ПВО работала на аэродроме «Бельбек» в Севастополе и авиабазе «Саки», недалеко от поселка городского типа Новофедоровка. Дым также заметили над территорией Черноморского военно-морского университета имени Нахимова и в районе военно-морского училища в Стрелецкой бухте.
Контрнаступление ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина должна остановить противника, однако полноценная победа невозможна, если украинские военные будут работать только в обороне. По словам главкома, Украина должна перехватить инициативу и контрнаступать, и это обязательно произойдет.
«Основной компонент ведения боевых действий в третьем тысячелетии – это преимущество в воздухе. Без этого контрнаступление не имеет смысла. Только если у действительно уже есть возможность выполнять боевые задачи с помощью авиации и ракет, тогда возможно готовить направления для контрнаступления», – отметил летчик-инструктор.
По словам Свитана, если во время контрнаступления активно будет работать авиация – это в разы уменьшит количество потерь среди пехоты.
«Удар по Крыму, особенно в направлении Качи и Нахимова, может быть началом наших контрнаступательных действий в сторону Крыма. Это как минимум», – предположил полковник запаса.