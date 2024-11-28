«Пришлось не только платить, но и дополнительно терять свое время и нервы» 28.11.2024, 9:30

Стало ли белорусам проще записаться на польскую визу?

С апреля 2024 года записаться на польскую визу можно только путем личной верификации. Для этого нужно загрузить фото паспорта, а также сделать селфи на камеру смартфона или компьютера. Изменения ввели, чтобы сделать самостоятельную регистрацию в VFS Global более доступной и людям не приходилось обращаться к посредникам, пишет «Наша Ніва». Стало ли в итоге лучше?

Неделю ходила с двумя телефонами

Екатерина недавно записалась на подачу документов на польскую визу по приглашению от родственника. Она описывает, как сейчас выглядела процедура. Посредники создали чат в вайбере для коммуникации с теми, кто также хотел записаться. Для записи на визу нужно было запустить бота в телеграме. Через бота необходимо было отправить все необходимые данные, а также фото последней страницы паспорта и селфи.

«Также в чат отправляют ссылку на установку приложения, без которого записаться невозможно, так как следующие действия происходят через него. Есть версия как для Android, так и для iOS, но посредники сразу предупреждают, что у владельцев iPhone шансов успешно записаться значительно меньше, чем у людей с Android. Поэтому, если есть возможность, советуют найти Android-устройство», — объясняет Екатерина.

Поскольку у женщины был iPhone, а записаться хотелось быстро, ей пришлось отыскать свой старый телефон, установить на него приложение и постоянно носить его с собой, чтобы не пропустить момент регистрации.

«Записаться удалось только с третьей попытки, но все равно считаю, что это было достаточно быстро. Поэтому с некоторым напряжением и двумя телефонами я ходила всего одну неделю», — говорит она.

Женщина признается, что раньше посредники записывали ее не раньше, чем через 2-4 недели от момента обращения.

«По времени получилось хорошо, но сама процедура сложная и нервная. Все время нужно быть наготове, а процесс регистрации проходил в рабочее время, что создало дополнительные неудобства.

Считаю, что раньше было сложно, а теперь стало еще хуже. Деньги посредникам все равно платишь, но раньше ты заплатил и ничего больше не делал, а теперь нужно все время участвовать в этом процессе».

За услуги посредников Екатерина отдала 500 рублей.

«Пришлось не только платить, но и дополнительно терять свое время и нервы»

Другой собеседник, Михаил, делал рабочую польскую визу. Он признается, что даже с помощью посредников записаться ему было непросто.

«Все делал по инструкции, но три раза ничего не получалось. На разных этапах появлялись какие-то ошибки. На четвертый раз решил прийти в офис, и там девушки сделали все в моем присутствии с моего телефона», — вспоминает мужчина.

Михаил также считает прежнюю систему более удобной.

«Я работаю дальнобойщиком. Для меня раз в год заплатить за подачу на визу — не проблема. Но в этот раз пришлось не только платить, но и дополнительно терять свое время и нервы».

По знакомству со скидкой

Анастасия, которая записывалась месяц назад на национальную визу, также обращалась к посредникам, хотя сначала пыталась все сделать самостоятельно.

«Я пыталась записаться сама, надеясь, что будет проще. В новостях писали, что новая система якобы убирает посредников. Но самой зарегистрироваться не получилось. Когда уже надоело пытаться, обратилась к посредникам. По знакомству меня записали за 250 рублей», — рассказывает Настя.

Запись по карте поляка

Еще один собеседник, Андрей, который записывался на визу по карте поляка, также после нескольких неудачных попыток пошел к посредникам.

«Но даже с ними записаться удалось только через две недели. За свои услуги посредник взял 350 рублей», — делится он.

Отправил пять приглашений — сколько виз дали?

Олег, который живет в Польше, за год отправил пять приглашений родственникам и знакомым в Беларуси.

«Я отслеживаю, как идут дела с регистрацией тех, кого пригласил. В результате только сестра в октябре смогла самостоятельно записаться. Теща и тесть также без проблем подались, поскольку пенсионеры не проходят эту процедуру через сайт.

Но друзьям не везет: один уже месяц безуспешно пытается сам и не сдается. Другой после нескольких неудачных попыток пошел к посредникам, но и они уже две недели не могут помочь», — делится наблюдениями Олег.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com