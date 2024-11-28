ВСУ разбили механизированную группу РФ на Лиманском направлении 28.11.2024, 9:40

Оккупанты не знали местности и пошли в бой неподготовленными.

Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная. Z-паблики пишут о том, что армия Путина ведет бои на окраине Двуречного. Также ВС РФ продолжают попытку вести наступление в районе Новомлынска возле реки Оскол.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию в районе Купянска за прошедшие сутки.

Один из российских военкоров решил заявить о том, что армия Путина уже в восточной части самого Купянска, однако аналитики из ISW не увидели ни одного визуального подтверждения.

Один из представителей бригады ВСУ заявил, что враг ежедневно пытается форсировать реку Оскол. При этом контрудары ВСУ заставляют врага спешиться и полагаться только на пехоту.

Также ВСУ контратакуют позиции ВС РФ в районе Копанок, чтобы вернуть утраченные позиции под свой контроль.

Кадры с геолокацией от 26 ноября показали провальную механизированную атаку ВС РФ в районе Торского.

Начштаба одной из бригад ВСУ на Лиманском направлении заявил, что враги не знают местность, которую атакуют, так как их бросают в бой неподготовленными.

Сообщается, что штурмовые отряды и разведывательные подразделения российской 144-й мотодивизии действуют севернее и восточнее Тернового (северо-западнее Кременной).

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